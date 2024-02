Reprodução/Globo O autor criticou o remake da novela da emissora

Em suas redes sociais, João Ximenes Braga mostrou seu descontentamento com o remake de Vale Tudo, novela de 1988 que ganhará uma nova versão na Globo em 2025. O ex-autor ainda criticou as atrizes Beatriz Segall e Regina Duarte, que tiveram destaque no elenco da trama original.



O roteirista tomou conhecimento da situação após o jornal Extra divulgar que Taísa Araújo ficará com o papel de Regina Duarte. "A única certeza sobre o remake de Vale Tudo é que não vou assistir, mas as notícias do dia, se confirmadas, são auspiciosas. Taís Araujo pode, enfim, fazer justiça a Raquel, excelente personagem estragado pela atriz da versão original", publicou no Facebook.

"Com inveja do sucesso das vilãs, engatou uma marcha de histrionismo que destoava do todo. Com Thais, capaz de enfim o espectador ter motivos para torcer pela protagonista, e não pelas antagonistas. Uma mudança de eixo que pode ser curiosa", acrescentou.





"Ver Sheron Menezzes ocupar a posição de Lídia Brondi no universo gilbertiano é pura poesia, um caminho que ela vem traçando há anos. No mais, desejo sucesso a Manuela Dias [responsável pela adaptação] e equipe", disse.

O ex-autor ainda ressaltou que sente pena de Débora Bloch e Fernanda Torres, apontadas como possíveis intérpretes da vilã Odete Roitman: "O problema de substituir a original é que ela não estava interpretando".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko