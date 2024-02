Reprodução Saiba quem participará do quadro do Domingão com Huck

No próximo domingo (3), Luciano Huck apresentará os participantes e seus professores da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, na Globo. As gravações da atração começam nesta quinta-feira (29) e alguns convidados ainda não assinam contratos, já outros estão confirmados no quadro.



Ao todo serão 16 competidores. A apresentadora Tati Machado, os atores Klara Castanho, Enrique Diaz, Henri Castelli, Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Barbara Reis e Lucy Alves e o cantor MC Daniel fecharam contrato com a emissora para embarcar nesta aventura. As informações são do UOL.

O funkeiro ainda teria conquistado uma vaga na atração após sua ex-namorada, Mel Maia, recusar o convite da produção. A atriz foi convidada para a nova temporada enquanto ainda gravava Vai na Fé (2023) e não pôde aceitar a proposta.





Da lista acima, somente Tati Machado faz parte do elenco fixo da Globo. A apresentadora é responsável pelo É de Casa e Encontro, mas também participou de outros projetos, como Batalha do Lip Sync no ano passado. Atualmente, ela também está no elenco do The Masked Singer, fantasiada como Dona Formiga.

Assim como em 2023, os participantes serão divididos em quatro times. Eles deverão acumular pontos ao longo de quatro semanas, duas a mais que na última edição. Os competidores começarão a competição com coreografias em grupo. O timo com menor soma vai para a repescagem e Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha voltarão como jurados técnicos e outras duas celebridades serão os jurados artísticos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko