Reprodução A jornalista será a apresentadora do reality show da emissora

A segunda temporada do reality show A Grande Conquista chega às telinhas da Record após o fim do BBB 24, em maio deste ano. Desta vez, Mariana Rios deixa o comando do programa e passa a função para Rachel Sheherazade.



De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, a jornalista gravou os primeiros testes em janeiro deste ano e foi considerada a profissional com melhor desempenho para a função.

A novidade deve ser oficializada ainda nesta quinta-feira (28). A emissora já está a todo vapor para idealizar como será o anúncio da jornalista no comando da atração.





Com isso, Mariana Rios deixa o comando de A Grande Conquista e pode ganhar um novo projeto na emissora. A ex-atriz da Globo continua em negociação para comandar um novo formado no segundo semestre.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko