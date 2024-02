Divulgação A eliminação do cantor intensificou a audiência do reality show

Na última terça-feira (27), Rodriguinho foi eliminado do BBB 24 após mais de um mês de confinamento. O cantor estava fadado à eliminação desde os primeiros momentos do reality show da Globo e o momento de sua saída atraiu o público, superando todos os paredões da 23° temporada do programa.



De acordo com dados da Katar Ibope, o programa marcou 21,4 pontos na Grande São Paulo, ou seja, mais de 4 milhões de espectadores apenas nesta região.

No BBB 23, as eliminações com maior audiência foram as de Key Alves e a primeira saída de Larissa dos Santos, que registraram 20,8 pontos. A expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato conseguiu atrair ainda mais o público, registrando 21 pontos.





Ainda assim, Rodriguinho não conquistou a eliminação mais assistido até o momento. As despedidas de Maycon Cosmer, com 22 pontos, e Lucas Pizane, com 21,7 pontos, foram as mais atrativas.

Apesar disso, os dois deixaram o confinamento logo no início do reality show, quando a audiência ainda se mantinha acima dos 21 pontos. Conforme os dias de programa passam, os números abaixam e na última semana o reality show teve média de 19,6 pontos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko