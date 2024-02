Reprodução O jornalista e o apresentador discutiram ao vivo na Jovem Pan News

Nesta quarta-feira (28), Mauro Cezar Perreira e Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, discutiram ao vivo no programa Bate Pronto, da Jovem Pan News. O embate começou após o apresentador chamar o jornalista pelo apelido "Maurinho". A discussão durou cerca de um minuto e meio e os telespectadores acompanharam tudo.



"Vou chamar o nosso cara que sabe tudo que acontece no Flamengo, o Maurinho. Vou começar a chamar ele de Maurinho", disse Pilhado. "Não vai me chamar de Maurinho, porque não tem dou essa liberdade (...) Meu nome não é Maurinho, é Mauro. Não é Maurinho, me chama pelo meu nome", reforçou o jornalista.

Ao perceber que os ânimos estavam à flor da pele, o apresentador ressaltou que estava brincando, mas Mauro rebateu dizendo que não era um programa de humor. "Mas, às vezes, a gente faz isso porque dá audiência", comentou. "Não estou preocupado com a audiência", retrucou. "Você quis me desmoralizar e ninguém vai me desmoralizar", concluiu Pilhado.





Pouco tempo após o bate-boca, Thiago Asmar se desculpou pelo ocorrido: "Lógico que essa discussão vai viralizar. Deixando claro que acontece aqui porque temos temperamentos diferentes".

"Fim de linha. Eu fui grosseiro com você. Quero pedir desculpas ao pessoal do programa. Você brincou comigo de forma até carinhosa, fui grosseiro e você não tem culpa", comentou o jornalista.

"Eu acho o Mauro fundamental para o programa. Quando converso com a chefia, falo que ele é importante demais porque entende muito de futebol. Ele tem o jeito dele e eu o meu. Aqui não tem palhaçada (...) Não tenho nada contra o Mauro, a gente se respeita (...) Peço desculpas", completou o apresentador.

