Reprodução A atriz mora na residência com o namorado

Paolla Oliveira tornou-se um fenômeno durante o Carnaval deste ano após desfilar como rainha de bateria da Grande Rio. A atriz abriu as portas de sua mansão milionária na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde mora com o cantor Diogo Nogueira, e revelou detalhes da mudança: "Sou paulistana de alma e hoje moro a cinco minutos da praia".

O imóvel tem 1,7 mil m² e conta com vários cômodos integrados que trazem ainda mais conforto para a família grande. Além dos mascotes, os cachorros Marley e Bruttus e os gatos Angelina, Polyana, Pantra e Corisco, o casal também gosta de receber parentes e amigos.

"Aprendi que a nossa casa é o nosso porto-seguro. É aqui onde eu descanso, me refaço, quero conforto para ter energia para o que faço na rua, exposta. (...) Precisava ser amplo, eu queria que os espaços se comunicassem. Eu quero estar na sala e falar com alguém que está na cozinha. Então quebrei umas paredes, mas essa comunicação era importante pra mim. Acho que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro", disse à Casa Vogue.





"Eu adoro jardim. Uma das coisas que a gente pediu que tivesse essa integração do verde e da área de lazer da piscina com a casa. Apesar da gente não ter vista, a nossa vista é o que a gente construiu. Então eu vejo cada plantinha ali fora", acrescentou.

Em 2021, a casa da atriz foi alvo de um incêndio e ela precisou recomeçar. "Pensei, 'vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela'. E assim foi. Tenho a cultura e a história de uma vida simples, então ter esse aconchego de um lar tão especialmente pensado é um sonho. (...) São imagens de São Jorge, Nossa Senhora de Aparecida, Buda, além de cristais e outros objetos que fazem parte da nossa vida e da nossa proteção", ressaltou.

Na residência, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ainda reservaram um espaço especial para os troféus de Grammy Latino, Melhores do Ano e Dança dos Famosos. A fotografia de Almir Reis foi um dos registros que sobreviveu às chamas: "Lembro de fazer uma caixa de coisinhas, como mimos e prêmios, para os quais eu ainda ia arrumar espaço. Nossa vida está nessas conquistas".

Reprodução/André Klotz A atriz mora na residência com o namorado





Reprodução/André Klotz A atriz mora na residência com o namorado





Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko