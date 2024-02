Reprodução O namorado da participante do BBB 24 esclareceu mais detalhes das dívidas

Desde o início do BBB 24, Wanessa Camargo chama a atenção do público por revelar mais detalhes de sua vida pessoal, incluindo dívidas absurdas. Seu namorado, Dado Dolabella explicou que a cantora não faz parte de nenhuma gravadora e precisou arcar com os gastos de sua equipe: "Teve que pegar dinheiro emprestado no banco".

"Como ela tem uma carreira independente, eu acho que é nesse sentido. Quando ela parou para ir para o reality, os shows não continuaram. Ela precisava manter a equipe, isso é caro. Ela teve que pegar dinheiro emprestado de banco", disse em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Além disso, o ator comentou sobre os ataques que Wanessa Camargo vem sofrendo por fazer críticas a Davi Brito. "Ali dentro é uma visão completamente diferente de aqui fora. Aqui a gente tem outras câmeras, outros pontos de vista. O ponto de vista foi sobre as atitudes do Davi, ele falou aquilo: 'Sou homem e não viado'. Ela é defensora do público LGBTQIA+", pontuou.





Durante o confinamento do BBB 24, a filha de Zezé Di Camargo confessou o que a motivou a participar do reality show da Globo: "Esse é um dos motivos de eu entrar aqui… Estou devendo um monte".

"Eu deixei tanta dívida para trás", disse Beatriz Reis. "Tá todo mundo endividado", afirmou Wanessa Camargo. "Se tu, que é filha do Zezé, está endividada...", falou a comerciante. "Eu tive que recorrer a pessoas para me ajudarem a pagar as contas. Como é que eu pago as contas sem trabalhar?", questionou a cantora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko