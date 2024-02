Reprodução A atriz morreu aos 81 anos após sofrer um AVC

No último domingo (18), Regina Vianna morreu após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico aos 81 anos. A atriz de Gabriela e Dancin' Days, que consolidou diversos papéis na Globo entre 1970 e 1990, estava internada desde a última terça-feira (14) e não resistiu.



A informação foi confirmada por uma de suas irmãs ao G1. Regina Vianna nasceu em Porto Alegre em 1942 e iniciou sua carreira artística em 1960, após se formar em Teatro. No começo, dedicou-se somente aos palcos, e posteriormente se entregou à TV e comerciais.

Aos 32 anos, estreou na Globo em O Rebu, onde viveu a socialite Roberta, amiga íntima de Glorinha (Isabel Riberio). Em 1975, conquistou seu segundo grande papel como Doroteia de O Grito. A atriz também participou de outras tramas, como Gabriela (1975), Helena (1975), Despedida de Casado (1976), O Planeta dos Homens (1976), Dancin' Days (1978) e Caso Verdade (1982-1986).





Ela encerrou sua carreira no final dos anos 1980, quando voltou para o teatro. Em seus últimos momentos de vida, morou em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro. O corpo da atriz será velado e cremado em Itaboraí.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.