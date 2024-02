Reprodução/Instagram O cantor comemorou a mudança de hábitos

No último sábado (17), Xand Avião abriu o jogo sobre a mudança em sua rotina e seus hábitos alimentares. O cantor chamou a atenção com seu novo visual no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e admitiu que já conseguiu eliminar 11 kg após permanecer 60 dias sem ingerir bebida alcóolica.



"Mudei a alimentação, tomei vergonha na cara. Passei quase 60 dias sem beber, sem ingerir álcool, estou voltando hoje. Perdi 11 kg ao todo. Hoje eu vou beber… com moderação (...) Na semana, não como carne. Pão eu não como, açúcar eu parei faz tempo. Nada tão radical" contou em entrevista à Quem.

Além disso, o artista explicou que a mudança não impactou somente sua alimentação, mas seus hábitos. Agora, ele também treina, pedala e corre para manter o ritmo.





"Sapucaí combina com tudo, com coisa boa e o forró também tem isso. Já fiz show aqui um tempo atrás, mas todos os anos eu venho mais para curtir", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko