Reprodução/Instagram A cantora contou mais detalhes de seu desmaio no aeroporto

Na última semana, Simony foi barrada no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, quando tentava retornar ao Brasil. A cantora admitiu que a confusão com uma agente a deixou tão nervosa que ela desmaiou e ainda teve um prejuízo de R$ 18 mil ao comprar novas passagens de outra companhia aérea.



Em entrevista ao Domingo Espetacular, a artista relembrou o drama vivido no exterior após ser proibida de embarcar com suas malas. De acordo com ela, a bagagem estava dentro do limite estabelecido pela Delta Airlines.

Entretanto, a cantora e sua família foram barrados por uma agente, que insistiu para despachar as malas: "Falei pra ela: 'Você me desculpe, mas os meus remédios estão nessa mala, eu não vou despachar'. Ela olhou pra um cara e falou assim: 'Tira eles, não vão mais embarcar'. Fiquei tão nervosa que não sei mais o que houve, apaguei".







Ela desmaiou e acordou pouco depois em um cenário trágico após a agente afirmar que Simony havia tocado nela. "Meu filho me dando água, desesperado, os outros filhos chorando (...) Aí eu falei pro policial: 'Por favor, checa a câmera. Tem uma câmera bem aqui de frente, você vai ver que eu não encostei nela em nenhum momento'. Ele checou e viu que era mentira dela", afirmou.

Mesmo vendo seu desespero, todos os funcionários da companhia aérea sumiram e ela perdeu o voo. A artista precisou dormir na casa de João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, e comprou outro voo no dia seguinte.

"Cheguei aqui com muita dor de garganta, porque acho que a minha imunidade baixou, estou tomando antibiótico. Fiquei muito mal, chorei mal, isso me abalou profundamente, imagina ver um filho seu chorando?", lembrou.

A companhia aérea informou que o embarque foi negado após um incidente físico contra uma agente de aeroporto da companhia. Para eles, há uma política de tolerância para comportamentos indisciplinados, especialmente quando comprometem a segurança dos clientes e funcionários, e por isso Simony foi barrada.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko