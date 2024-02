Reprodução/Instagram O ex-ator da Globo relembrou seus problemas do passado

Em suas redes sociais, Sergio Hondjakoff, conhecido por seu papel como Cabeção de Malhação entre 2000 e 2005, abriu o coração e fez um longo desabafo sobre o atual momento de sua vida e erros do passado. O artista aproveitou um passeio no Parque Nacional de Itatiaia ao lado do filho Benjamin para conversar com seus seguidores.

"A gente passou o carnaval junto. Ele vai voltar para o Rio e eu confesso que hoje eu estou um pouco assim, triste. Meio sem energia, meio desanimado. Pensando aqui nas questões e nas insatisfações pessoais da vida... Mas tem que ter gratidão, né... Pensar em todo mundo que está torcendo por mim, que está sempre mandando mensagem de força, até de esperança. Mas confesso que é um dia em que estou meio cansado, esgotado emocionalmente, energicamente", admitiu.

"Mas estou tentando aproveitar com Benjamin. Essa fofura aqui que macula e serena o meu coração. Ele tá querendo colo, já não aguenta mais caminhar. Estamos aqui aproveitando um passeio diferente, ecológico, com bastante ar puro e verde... Obrigado aí todo mundo que tem me seguido, compartilhado os meus vídeos e que está torcendo pelo meu progresso. Estamos juntos galera. Beijo no coração", acrescentou.





"Estava começando a sentir assim um mal-estar emocional, pensando muito no passado, nos equívocos as escolhas erradas do passado. Eu estou com uma certa dificuldade de viver o presente, de viver o momento agora. Estou me sentindo um pouco assim, triste... Mas nesse momento a gente tem que procurar dar a volta por cima. Pensar em ter gratidão e não deixar a depressão bater por muito tempo", concluiu.

Nos últimos anos, o ator vem enfrentando a luta contra a dependência química. Em junho de 2023, Sergio Hondjakoff deixou a clínica de reabilitação, mas sofre dificuldades até hoje, como sequelas neurológicas. "O uso de substâncias causam danos irreversíveis mentais. Quem sabe quando eu estiver limpo por muitos anos, eu até possa restaurar esse dano?", disse em entrevista ao Fofocalizando.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko