No último sábado (17), Silvio Santos retomou os velhos tempos e mandou tirar o telejornal SBT Brasil antes da hora para substituir a programação pelo desfile da escola de samba Tradição, em 2001. Ele foi homenageado nas festividades há 23 anos e achou que seria interesse transmitir isso ao público, mas o tiro saiu pela culatra e ele espantou os telespectadores.



De acordo com os dados do Kantar Ibope, o desfile com transmissão original da Globo e narração de Cleber Machado e Gloria Maria marcou 2,4 pontos na Grande São Paulo.

A programação conquistou poucos brasileiros e consolidou até menos que o Programa Raul Gil, que registrou 2,5 pontos.





No mesmo horário do desfile, entre 20h30 e 21h34, a Globo liderou com 23,1 pontos. Já a Record conseguiu a segunda posição, com 5,8, o SBT anotou 2,2 e a Band apenas 2 décimos.

