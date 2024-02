Reprodução/Instagram A atriz confessou que se sentia envergonhada por seu corpo

Aos 41 anos, Paolla Oliveira desabafou sobre os comentários negativos a respeito de sua aparência, principalmente após tornar-se Rainha de Bateria da Grande Rio. A atriz explicou como se tornou mais confiante e lida com os julgamentos nas redes sociais.



"Eu me sinto mais confiante com quem eu sou, o corpo que tenho, os meus volumes, as minhas curvas. Já tive vergonha das minhas coxas, da minha altura, dos meus cabelos. Hoje sinto orgulho de mim", pontuou em entrevista à Glamour.

"Mudei em relação a elas. Criei uma linha de raciocínio que me deixa muito mais confortável na minha vida, entendendo a não perfeição, quem eu sou, como gosto de estar… então fica mais fácil lidar", acrescentou.





"Faz parte da mulher brasileira, dessa festa que é o Carnaval. A gente [pode] modificar, brincar, ousar e suar", concluiu sobre seu cabelo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko