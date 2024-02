AgNews Karol Conká superou o cancelamento com sua participação no The Masked Singer





Foram necessários pouco mais de três anos para Karol Conká se sentir novamente querida pelo público. Após o cancelamento no BBB 21 e uma drástica mudança em seu comportamento, incentivada por muitas sessões de terapia, ela sentiu na pele que os ataques de ódio ficaram no passado. E sua participação recente no The Masked Singer foi o que a fez abrir os olhos para o novo cenário.







"Eu ressignifiquei essa questão da eliminação em um reality. Mas ali no The Masked Singer a proposta é outra, as pessoas não votam para te eliminar, os jurados escolhem quem eles querem revelar a identidade. E com a minha revelação eu vi quanto o público tem carinho por mim, eles ficaram sentidos de eu ter saído antes do tempo. E achei isso muito fofo", disse ela em entrevista exclusiva à coluna.

Encontramos Karol no Camarote Bar Brahma, no sambódromo do Anhembi, na madrugada de domingo (18), durante os desfiles das campeãs do Carnaval de São Paulo, e ela reforçou que a participação no programa liderado por Ivete Sangalo foi uma das vivências artísticas mais empolgantes de sua carreira.

"Foi uma das melhores experiências que vivi na vida, artística e pessoal, foi participar do The Masked Singer. Foi muito divertido, porque além de ter o lance da música, que eu amo, tem aquela coisa da fantasia e a brincadeira de adivinhar quem estava por trás", analisou ela, que estava fantasiada de Trevo da Sorte.







"Muito linda a fantasia, muito bem trabalhada. E a produção do programa é simplesmente maravilhosa. A gente tinha sessão de fonoaudióloga com frequência, aulas de coreografia da música que eu ia cantar, e o contato com os bailarinos foi tudo", completou.



Sorte ou azar?



Uma das coisas mais intrigantes na passagem de Karol pelos dois realities em que participou da Globo é a força do número 4 em sua vida. Ela foi a quarta eliminada do BBB 21, e também a quarta eliminada do The Masked Singer. Mais dois detalhes: a cantora participou da quarta temporada da competição, e surgiu fantasiada de Trevo de 4 Folhas. Esta modesta coluna fez esta observação no Twitter, no dia da eliminação da rapper, e ela leu a publicação.

"Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas vi sua postagem no Twitter e fiquei impressionada com a coincidência. Nunca tive uma ligação com o número 4, somente com os números 3 e 7, desde criança, mas também não sei te dizer o motivo, são apenas números que sempre me chamaram a atenção", comentou.