Reprodução/Instagram A atriz cortou a apresentadora da foto ao lado das amigas

No último sábado (17), Camila Queiroz, Juliana Paes, Grazi Massafera, Juliette, Thaila Ayala e Luciana Gimenez posaram juntas enquanto assistiam aos desfiles das escolas de samba campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. O momento ao lado das amigas foi publicado por Juliana Paes em seu perfil no Instagram, mas o compartilhamento de Grazi Massafera chamou a atenção por um motivo: a ausência de Luciana Gimenez.

A versão publicada pela atriz cortou a apresentadora, mostrando apenas as demais famosas. O fato provou uma série de questionamentos dos internautas, principalmente por Luciana Gimenez ser a única que não possui o título de "global".

Enquanto fãs acreditam que isso ocorreu apenas por uma questão de adequação ao formato dos Stories, outros não descartaram a possibilidade de um problema na relação entre as duas.





"Alguém sabe por que Massafera cortou ela do Story?", perguntou um dos internautas nas redes sociais. "[Grazi] Está se achando", disparou outro. "Cada um dá o que tem dentro de si", opinou outro.

Pouco depois, a mãe da filha de Cauã Reymond repostou o momento e dessa vez incluiu a apresentadora da RedeTV!: "Olha esse Carnaval aí minha gente".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko