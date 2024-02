Reprodução/Instagram O fim do contrato do apresentador tornou-se assunto nos bastidores da emissora

Nos bastidores da Record, a renovação do contrato de Luiz Bacci tornou-se alvo de "apostas" e especulações entre os demais funcionários, já que o mesmo expira ainda neste semestre. A emissora estaria oferecendo redução salarial a alguns integrantes e conversando sobre novos termos contratuais, e o apresentador do Cidade Alerta não seria exceção.



De acordo com o NaTelinha, o assunto já está circulando nos bastidores da emissora e dividindo opiniões. Nos corredores, funcionários já admitiram que Luiz Bacci não estaria disposto a abrir mão de parte do salário que recebe atualmente. A renovação de seu contrato tornou-se ainda mais difícil ao assumir o comando do policialesco em 2017, após a morte de Marcelo Rezende.

Entretanto, a Record não abaixou a cabeça e acredita que o telejornal policial é "maior" que o apresentador e poderiam manter o Cidade Alerta em alta mesmo sem ele. Caso o apresentador não acerte sua permanência, poderá ser substituído por Reinaldo Gottino.





A emissora ainda teria citado o caso do Hoje em Dia, que mesmo com a saída de César Filho no final de 2023, sua audiência permaneceu inalterada.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko