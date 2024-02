Reprodução O empresário comentou sobre a briga com a modelo e seu marido

No último domingo (18), Enzo Celulari esteve no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro e abriu o jogo sobre a briga recente que teve com Sasha Meneghel e João Lucas. O empresário deixou claro que não irá se retratar.



"Não fiquei chateado [com a repercussão]. Fofoca vem e vai o tempo todo. Já falaram tanta coisa que não é verdade. Não vou nem me retratar sobre isso, nunca me retratei. Está tudo certo da minha parte", disse à Quem.

Nas últimas semanas, boatos de que o filho de Claudia Raia falou mal de João Lucas surgiram nas redes sociais. Por esse motivo, Sasha Meneghel, Bruna Marquezine e João Guilherme teriam cortado contato com ele.





"Na vida, a gente aprende a amar e dar prioridade para as pessoas que querem nosso bem e que amam a gente também. Isso faz parte da maturidade. Vale a pena investir em amizades e em pessoas legais", explicou João Lucas no Carnaval.

*Texto de Júlia Wasko

