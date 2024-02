Divulgação O ator revelou que possui uma coleção de nudes que recebe dos fãs

Carmo Dalla Vecchia chamou a atenção por uma grande peculiaridade em sua intimidade: uma coleção de fotos íntimas de seus fãs. O ator acumula uma série de imagens dos órgãos genitais que seus seguidores enviaram por conta própria. Ele ainda admitiu que tem vontade de juntar todos os nudes e publicar um livro erótico.

Na madrugada desta segunda-feira (19), o marido do autor João Emanuel Carneiro abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram para interagir com os seguidores. Após ser questionado por um de seus fãs se poderia enviá-lo uma foto íntima, Carmo Dalla Vecchia revelou que já recebeu várias fotos desse tipo e muitos nem fazem questão de perguntar se ele deseja ou não.

"Eu nunca peço nude pra ninguém, afinal sou um homem casado. Mas, às vezes, as pessoas mandam. Agora vou confessar pra vocês que eu tenho uma coleção de fotos que as pessoas mandam que eu peço pra escrever meu nome na rola, geralmente acompanhado de um coração depois, que eu coleciono", contou.





"Estou pensando em, inclusive, em fazer um livro disso. Acho que ficaria bonito. Se você está pensando em me mandar um nude, já manda com o nome escrito. Saiba que vou guardar essa foto. Você nunca será identificado, mas vou guardar com muito carinho. E quem conseguir escrever 'Carmo Dalla Vecchia' na rola, casa comigo", acrescentou.

Outro seguidor comentou sobre a possibilidade do ator abrir um perfil na plataforma OnlyFans para divulgar conteúdos adultos, mas ele deixou claro que não tem intenção de seguir sua carreira artística neste meio: "Já falei meu medo, né? Meu medo é que ninguém pague R$ 19,50 por mês. Imagina você abre um OnlyFans e tem lá 100 inscritos. Mas nunca! Imagina, mostrar o bilau assim, não mostro, não".

