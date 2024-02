Reprodução A apresentadora consolou a ex-esposa do ator

Dani Calabresa foi flagrada consolando Patrícia Cardoso, ex-mulher de Marcelo Adnet, após o humorista ser clicado aos beijos com outra mulher no último sábado (10) na saída do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O ator confirmou o fim do casamento logo após as imagens virem a público.



A apresentadora, que também foi traída por Marcelo Adnet, conversou com a ex-esposa do ator. Nas imagens, é possível ver Dani Calabresa e Patrícia Cardoso se abraçando no camarote do evento. Para ver o encontro das ex-mulheres de Marcelo Adnet, clique aqui .

O casal estava junto há sete anos e tiveram uma filha, Alice, que atualmente tem três anos. Nas redes sociais, Patrícia Cardoso já havia agradecido o carinho e suporte que recebeu: "Muito obrigada por todo apoio (...) Estou ótima, galera. Só que não. Juntas somos mais (...) Bóra (sic) crescer essa rede de apoio".

Após a repercussão do flagra aos beijos com outra mulher, a equipe do humorista informou que os dois colocaram fim no relacionamento. "A assessoria de comunicação de Marcelo Adnet informa que ele e a ex-esposa não estão mais juntos", comunicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko