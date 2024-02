Reprodução A cantora contou mais detalhes de seu relacionamento com a compositora

Nesta sexta-feira (9), vai ao ar a entrevista de Sandra Sá ao programa Piscina com Fê Paes Leme, no GNT, onde ela contou mais detalhes de seu relacionamento com Simone Malafaia, com quem é casada desde 2017.



"Sou casada com uma pessoa incrível. É tão incrível que às vezes ficamos conversando sobre nossas vidas passadas. A gente é muito livre", pontuou.

"Em qualquer rusga que temos, o máximo que fazemos é falar: 'Me deixa quietinha um pouquinho e depois a gente conversa'. A gente conversa as coisas. Eu resumo todos os amores, toda e qualquer coisa nela. É o amor perfeito", concluiu.





Na atração, a cantora ainda comentou sobre sua carreira artística, música e família, e relembrou diversos momentos vividos no Rio de Janeiro, como quando dividiu palcos com Tim Maia e Cazuza.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko