Reprodução/Instagram Robson Jassa mostrou Silvio Santos no salão de seu pai





No SBT já está o maior clima de festa e expectativa pelo retorno de Silvio Santos. Mesmo que o dono da emissora não tenha dito nada a respeito a nenhum funcionário ou parente, um detalhe importante fez sua equipe em Osasco ficar esperançosa com sua volta: ele esteve no salão do Jassa na tarde desta quinta-feira (1º) para pintar o cabelo e mudar o visual.







"Hoje a tarde foi animada com Silvio aqui no salão se cuidando com meu pai! Ele está ótimo. Estávamos com muita saudade", publicou Robson Jassa, filho do cabeleireiro que atende o apresentador há algumas décadas.

A última vez que Silvio cuidou de seu visual foi em junho do ano passado, quando recebeu seu fiel cabeleireiro em casa. Um dos motivos de não ter ido ao salão, na época, foi para evitar o assédio das pessoas que costumam cercar o ambiente para pedir emprego ou tratar de assuntos profissionais relacionados a seus contratos na emissora. Mas desta vez, de surpresa, ele saiu de casa e foi ao estabelecimento.

Procurei o SBT para saber se Silvio havia agendado seu retorno ao trabalho e se estaria presente em alguma gravação, mas lá na emissora não há nenhuma atividade programada para os próximos dias. Mas o clima já é de festa. Os funcionários ouvidos pela coluna disseram que ele será muito bem recebido e não veem a hora de tê-lo por lá.

Silvio não pisa no SBT desde setembro de 2022, quando apresentou seu programa pela última vez. Desde então, inúmeras especulações a respeito de sua saúde foram levantadas nas redes sociais, mas suas filhas e a própria emissora sempre fizeram questão de desmentir e afirmar que ele está bem.

A maior prova de que Silvio segue pleno foi em seu aniversário, quando um grupo de fãs se aglomerou na porta de sua casa para uma homenagem. Ele concedeu entrevistas e deixou evidente que seu afastamento do trabalho se deu por um único motivo: vontade de descansar.

Atualmente, o SBT segue sob o comando de Daniela Beyruti, que ocupa o cargo de vice-presidente do Grupo Silvio Santos, e tem promovido uma verdadeira guinada na programação da emissora, que será vista de perto a partir deste mês.