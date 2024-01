Reprodução A apresentadora se desculpou após notícias uma inverdade sobre o político

Na última segunda-feira (29), Daniela Lima noticiou no GloboNews ao vivo que um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi encontrado entre os pertences do vereador Carlos Bolsonaro. Nesta terça-feira (30), apresentadora se desculpou pela situação e explicou que a máquina foi encontrada na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues, também alvo da operação da Polícia Federal: "Eu errei".

De acordo com o NaTelinha, após o ocorrido, Daniela Lima foi orientada durante uma reunião com diretores da GloboNews a não dar mais notícias lendo no celular. Dessa forma, quando receber uma informação, deverá enviar antes a um superior para aprovação.

"Tem uma história que marcou minha vida antes de começar a fazer jornalismo. Sou de Brasília, o jornal que era referência na capital ganhou um prêmio Esso. Finado prêmio Esso, que podia voltar porque era uma inspiração. Melhor contribuição para o Jornalisno, salvo engano era o de 2000", iniciou.





"Ele tinha publicado uma manchete e a manchete tava errada. E no dia seguinte manchetaram: o Correio Brazilienze errou e trazia a correção. Errar faz parte da vida humana. Mas corrigir o erro é inerente ao jornalismo. E ontem eu errei", admitiu.

"Eu deveria, poderia até explicar, porque a fonte... mas a responsabilidade de falar com você é minha. Agora vem a correção do mesmo tamanho, na mesma honestidade e da mesma forma. Eu falhei na curadoria da notícia. Ontem eu disse aqui pra vocês que o computador teria sido encontrado entre os pertences do Carlos Bolsonaro. A informação estava errada. O computador foi sim encontrado na mesma operação, mas na casa de um militar", concluiu.

Por fim, a apresentadora esclareceu que Giancarlo Gomes Rodrigues é ex-assessor de Alexandre Ramagem, deputado federal que chegou Abin durante o governo de Jair Bolsonaro.

Segundo o processo, a Polícia Federal suspeita que "Giancarlo Gomes Rodrigues, por determinação do Dr. Alexandre Ramagem, teria feito monitoramento injustificado do advogado Roberto Bertholdo, que teria proximidade com os ex-deputados Joice Hasselmann e Rodrigo Maia, à época tidos como adversários políticos do governo".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko