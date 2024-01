Divulgação O assistente de palco estará na quarta temporada do reality show

A quarta temporada de The Masked Singer já chegou com tudo na programação da Globo e o retorno de Silvio Ple, o assistente de palco de Ivete Sangalo interpretado por Pedro Passari. O intérprete tem ganhado mais espaço ao lado de Kenya Sade, e passou a usar figurinos diferentes em algumas situações e interações com a apresentadora.



"O programa chegou em um novo formato, novo palco e uma interação com a plateia muito maior. Silvio e Kenya têm esse lugar de se conectar com o público. Adoro estar no meio da galera, saber o que estão achando. Tenho certeza que o programa vai surpreender. Direção, roteiro e produção estão caprichando muito nessa temporada", admitiu o ator.

"Ser reconhecido nas ruas é uma sensação muito interessante e também inusitada. De repente você está comprando um café e alguém te aborda elogiando o seu trabalho. Um carinho do absoluto nada. Isso nos dá força pra seguir nesse caminho das artes", comentou.

O assistente de palco já é queridinho pelo público e está em sua terceira temporada do reality show da Globo: "Recebo desenhos que fizeram do personagem. Como o programa já é lúdico, as crianças se sentem atraídas pelas fantasias e o Silvio traz o toque do humor do palhaço que se conecta diretamente com as crianças".





"O personagem também acessa o lúdico nos adultos e esse é um ponto superpositivo, porque acabamos ficando tão imersos na vida adulta que deixamos de lado o incentivo à criatividade (...) Adoraria apresentar um programa para todos os publicos", revelou.

Pedro Passari enfatizou que a ideia de porta de entrada dos estúdios Globo seja a mesma para o sucesso eterno não é bem assim. "Toda carreira precisa percorrer um caminho que vem sendo construído aos poucos. As pessoas tendem a achar que se um artista apareceu na TV, ele já está rico e famoso e infelizmente não é assim, é gradual", pontuou.

Ele iniciou sua carreira há 12 anos e, aos 37 anos já participou das séries A Todo Vapor (2020) e Desejos SA (2023), além dos espetáculos Silvio Santos Vem Aí, Hair, Na Laje – O Musical, Nossa Classe, Viúva, Porém Honesta, Pluft, O Fantasminha e A Borboleta Sem Asas. Pedro ainda é formado em Teatro, TV e Cinema na Escola Incenna, estudou o método de interpretação de Lee Strasberg/Actors Studio com Estrela Strauss e produz conteúdo de humor nas redes sociais.

"Conheço bem essa caminhada. Tenho muita vontade de ir também para a teledramaturgia, tanto nas séries como no maior produto do país, as novelas. Como sou uma pessoa bastante positiva, acredito que eu esteja no caminho certo e que novas oportunidades logo surgirão (...) Meu foco é crescer como ator dentro do audiovisual, participando de mais séries, cinema e TV, crescer também com meu conteúdo próprio de humor e seguir com boas parcerias como está sendo com o The Masked Singer Brasil, mas nunca abandonando minhas raízes no teatro", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko