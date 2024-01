Reprodução/Globo Rodriguinho foi do inferno ao céu no BBB 24 e vira um case de sucesso





Não dá para saber se foi o "efeito Giovanna Pitel", as consultas com a psicóloga ou "vozes do além", mas fato é que Rodriguinho conseguiu algo aparentemente impossível nos tempos atuais: reverter o cancelamento dentro de um reality show. Ele iniciou o BBB 24 numa metralhadora de ofensas e comportamentos desprezíveis, mas em pouco tempo recalculou a rota, virou um personagem cômico e o resultado foi a soma de mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram.







Apelidos maldosos chegaram a ser atribuídos a ele nas redes sociais, como Podriguinho, por conta da aliança com os "machos escrotos" da edição, grupo que curiosamente tinha o pagodeiro como líder ao lado de Nizam Hayek. E tudo começou quando ele, ainda na primeira semana, passou a avaliar o corpo e aparência física de Yasmin Brunet.

O caso motivou um barraco virtual entre Luiza Brunet e Bruna Amaral, mãe de Yasmin e mulher de Rodriguinho, respectivamente, sobre questões ligadas ao feminismo. E também virou prato cheio para os programas vespertinos de fofoca da TV brasileira, incluindo o A Tarde É Sua, do qual este colunista que vos escreve é integrante.

O mau humor do pagodeiro nas festas e shows de famosos, o desdém com o prêmio e brindes de patrocinadores, a necessidade de se impor como uma personalidade acima das regras do programa e as constantes ameaças de sair do reality encheram o saco da audiência.





Mas alguns fatores ocorreram nestas três primeiras semanas e que fizeram Rodriguinho mudar seu semblante. O primordial de todos foi a eliminação de três de seus principais aliados no jogo: Nizam, Lucas Pizane e Vinícius Rodrigues. Sem "assuntos de homem" para debater, as pautas machistas se esvaziaram. E no meio do caminho estava Pitel, que nutre um carinho sincericida pelo pagodeiro.

Graças a essa amizade improvável, Rodriguinho hoje se tornou um alívio cômico no jogo. A alagoana conseguiu desmontar a pose de "intocável" do cantor, zombando de suas tatuagens, cabelo, roupas, comportamento e até o coloca contra a parede e o manda calar a boca, sem o menor medo, quando ele profere falas machistas. O mais curioso nisso é que ele a respeita.

Fora isso, as consultas com a psicóloga do programa o fizeram recalcular a rota. Há quem diga que ele foi orientado pela equipe de Boninho a mudar sua postura, mas o diretor do reality fez questão de frisar que não passa de fake news, e que ele e sua equipe não promovem este tipo de interferência.

Fato é que Rodriguinho virou um case. Em um curto período, foi de cancelado a alívio cômico. E na internet, o resultado é expressivo. Em 5 de janeiro, quando todos os participantes do BBB 24 foram anunciados, ele tinha em seu Instagram 2.131.429 seguidores. E até a publicação deste texto, o pagodeiro já estava com 3.779.167, registrando um salto de 1.647.738 seguidores, quantidade expressiva e surpreendente para quem vinha sendo retratado como vilão.