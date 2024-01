Reprodução O humorista brincou com a situação da cantora no reality show

Nas últimas semanas, Wanessa Camargo despertou a rejeição do público do BBB 24 após seus comentários e atitudes contra Davi Brito. Assim como os demais telespectadores, Rafinha Bastos comentou sobre a "injustiça absurda" que estão fazendo com a cantora, mas em um tom um tanto quanto irônico.

Em seu Twitter, o humorista demonstrou sua opinião sobre a sister: "O que vocês estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan… o Brasil tá contigo! #TeamWanessa". A capa de Rafinha Bastos nas redes sociais é uma foto de Zilu Camargo, mãe da participante do reality show da Globo.

Nos comentários, internautas resgataram os problemas que os dois enfrentaram no passado. "Meu sonho é o boninho te chamando pra fazer um show de stand-up no BBB só pra ver a cara da Wanessa vendo você entrar kkkkkkk, já virava um texto novo muito foda", disse um dos usuários. "É impressionante como que de tempos em tempos a vida te inocenta", pontuou outro.







Em 2012, ele foi processado por Wanessa Camargo após dizer durante o programa CQC que "comeria ela e o bebê". Na época, ela estava grávida de José Marcus, seu primeiro filho com o empresário Marcus Buaiz. A artista não concordou com a fala e o processou, considerando a piada como "um abuso", e recebeu R$ 150 mil de indenização.

Logo após ser anunciada como parte do Camarote do BBB 24, Rafinha Bastos publicou a foto do anúncio e disparou: "Eu não quero mais problemas pro meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo".

O q vcs estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan… o Brasil tá contigo! #TeamWanessa — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) January 29, 2024





*Texto de Júlia Wasko

