No último domingo (29), Isabelle Nogueira foi indicada ao paredão do BBB 24 pelo líder da semana, MC Bin Laden. A participante do reality show da Globo é Cunhã-Poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins, e conseguiu unir até mesmo a torcida do Boi Caprichoso, indo contra a rivalidade existente entre os grupos.



O Festival de Parintins é um evento cultural que reúne milhares de pessoas na ilha de Parintins, a 420 km de Manaus. O evento reúne os bois Garantido e Caprichoso, que possuem uma rivalidade história.

O Caprichoso, também conhecido como Touro Negro, teve origem em 1913 e foi fundado pelas famílias Cid e Gonzaga. Por outro lado, o Garantido, fundado no mesmo ano, nasceu de uma promessa feita a São João Batista. Na época, seu criador, Lindolfo Monteverde, ficou gravemente ferido e prometeu que, caso fosse curado, construiria um boi para alegrar a população nas festividades de junho.





Ao longo dos anos, os dois construíram um legado de identidade para a cultura da região, mas também com a rivalidade. Os torcedores do Garantido se vestem com branco e vermelha, enquanto os do Caprichoso com azul e branco. Entretanto, a "briga" entre os grupos é tão intensa que os torcedores são vaiados e expulsos das arquibancadas se usarem cores contrárias.

Outro fato importante é que os torcedores nunca pronunciam os nomes dos rivais e utilizam o termo "contrário" para falar sobre o mesmo. Essas pessoas são fundamentais para os festival e sua participação conta pontos para a apresentação dos bois.

Durante o evento, cada boi tem cerca de 2 horas e 30 minutos para conquistar o público. O festival acontece ao longo de três noites e as apresentações começam por volta das 21h.

Em seu perfil do Twitter, o Boi Caprichoso informou o apoio à sister: "Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi-Bumbá de Parintins".



