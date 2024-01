Reprodução A estrela mirim chamou a atenção dos seus seguidores nas redes sociais

Nesta quarta-feira (24), Aretha Marcos surpreendeu seus seguidores após publicar um apelo nas redes sociais solicitando ajuda financeira. A filha de Vanusa ganhou notoriedade por sua carreira artística e confessou que vem enfrentando dificuldades atualmente.

"Desculpem, mas não consigo entrar no personagem passando fome... Com isso, manda pix do cachê, porque nem prostituta trabalha de graça", publicou em seu Instagram. "Desde já, agradeço", escreveu na legenda.

Nos comentários, internautas ficaram assustados com a revelação. "O problema é que ela teve seus 5 minutos de sucesso há mil anos atrás e não superou ainda, ainda quer viver da fama, não consegue se conformar que passado é passado, já foi. Tá passando fome? Vai fazer uma faxina, correr atrás. Agora ficar esperando pix dia outros. Se eu não acordar cedo todos os dias e ralar eu tb passo fome!", criticou um dos usuários.

"Aretha que Deus te abençoe e te proteja, acalmando seu coração e te dando força pra seguir em frente. Você é especial", comentou outro. "Sempre admirei você como artista. Confesso que às vezes da preguiça de ler suas mensagem, devido à falta de algo concreto em sua escrita", confessou outro.



Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ela pede ajuda financeira nas redes sociais. Há mais de um ano, a filha de Vanusa reapareceu nas redes sociais após viver isolada em um sítio no interior de São Paulo. Com seu retorno, seus seguidores ficaram sem entender as inúmeras mensagens enigmáticas que ela publica diariamente.

Vanusa morreu no dia 8 de novembro de 2020 por insuficiência respiratória. A cantora morava há dois anos em uma casa de repouso e ficou três meses internada para tratar uma pneumonia. Rafael Vannucci, é filho da cantora e foi vencedor de Casa dos Artistas. O mesmo é empresário sertanejo, chamando ainda mais a atenção dos seguidores para a falta de ajuda em meio as dificuldades financeiras da irmã.

