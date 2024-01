Reprodução A cantora foi vaiada durante o evento do Ensaios da Anitta

Na última quinta-feira (25), Claudia Leitte participou do Ensaio da Anitta, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e foi recebida pelo público com vaias em gritos a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o evento, a cantora ainda teria expulsado um fã de Anitta que arremessou um copo em sua direção.



Após a entrada de Claudia Leitte, o público relembrou as polêmicas envolvendo seus posicionamentos políticos. Apesar de nunca ter se declarado publicamente a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, a cantora deixou pistas ao longo das eleições.

Ela já enfatizou que é a favor da família tradicional brasileira e gravou Stories no Instagram mostrando a Bíblia e um abajur de arma de fogo. Em outros momentos, deu declarações conturbadas a respeito da comunidade LGBTQIAP+, e até hoje é cobrada sobre suas falas.

Os fãs da Anitta puxando “olé olé olé olá, Lula, Lula” pra Claudia Leitte 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/7C9LzUN5xE — POPTime (@siteptbr) January 25, 2024









No evento promovido por Anitta, ela foi vaiada pelo público e ficou desconfortável com a rejeição de parte da plateia. Além disso, ficou revoltada com um dos fãs presentes no show e pediu que um segurança o retirasse por jogar um copo em sua direção.



"Eu tô no ensaio de Anitta e eu tô em casa. Na minha casa, na casa dela, a gente não deixa rolar baixaria de jeito nenhum. Pode se sair, irmão. Segurança, pode tirar", pediu.

NINGUÉM MEXE COM A MILK! Depois de desrespeitar a Claudia Leitte, fã de Anitta é expulso do evento Ensaios da Anitta. “Vocé é grande, mas não é maior do que a gente”, disse Claudia. pic.twitter.com/5tEXYavGia — Biel (@ApoioClaudiaL) January 25, 2024

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko