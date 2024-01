Reprodução O ator foi detido pelas autoridades devido relógio de luxo não declarado

Na última quinta-feira (17), Arnold Schwarzenegger foi detido pelas autoridades no aeroporto de Munique, na Alemanha. De acordo com a imprensa local, o fisiculturista precisou dar explicações após entrar no país com um relógio de luxo não declarado entre seus pertences.



Segundo o jornal alemão BILD, o protagonista de O Exterminador do Futuro permaneceu horas no local ao lado de agentes da alfândega após chegar no país em seu voo de Los Angeles.

"Iniciamos os procedimentos criminais da legislação fiscal. O relógio deveria ter sido declarado, porque é um bem importado", disse Thomas Meister, representante das autoridades alemãs.





Além disso, um representante da alfândega informou a imparcialidade das operações, mesmo tratando de uma celebridade: "Se os bens permanecerão na União Europeia, eles devem ser declarados. Isso se aplica a qualquer um, seja o seu nome Schwarzenegger, Müller ou Huber". Ainda de acordo com os agentes, o processo "demora algum tempo", e Schwarzenegger continuou no aeroporto até ter toda a sua bagagem inspecionada.

O ator estava a caminho de um leilão beneficente em Kitzbühel, na Áustria, na última quinta-feira (18), onde leiloaria o relógio da marca suíça Audemars Piguet. Por fim, o ex-governador foi liberado e o item foi leiloado por 270 mil euros, cerca de R$ 1,4 milhão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko