A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 22 a 26/01

Segunda-feira, 22 de janeiro

As famílias Monteiro e Campos proíbem Romeu e Julieta de se verem. A prima de Glaucia, Adelaide, ao lado do marido e da filha, se despede da casa e volta para os Estados Unidos. Téo continua a busca pelo pai e marca um encontro com um homem desconhecido. Basílio comenta com Bassânio que não sente mais atração por Pórcia e que vai deixar Castanheiras e ampliar as vendas de cachorro-quente em outro bairro. Glaucia fala para Bernardo, Vera e Fred que eles precisam tirar Hélio do comando do CEC.