Luciana Braga interpretou Sandra na primeira versão da novela Renascer, cujo remake estreia na Globo nesta segunda-feira (22). A personagem era filha de Teodoro (Herson Capri) e de Dona Patroa (Eliane Giardini) e viu sua vida virar de ponta cabeça ao se apaixonar por João Pedro (Marcos Palmeira).



Ao jornal O Globo, a atriz comentou sobre sua personagem: "A Sandra era uma garota inicialmente agressiva que se transformou através do amor. Ela se tornou admirada pelo público. Minha memória desse trabalho é extremamente positiva (...) Peguei o bonde andando, mas consegui me adaptar muito rapidamente. A receptividade do restante do elenco foi fundamental. Não sei quem vai fazer a personagem na nova versão, mas espero que seja tão feliz quanto eu fui".

Seus últimos trabalhos foram em Éramos Seis (2019), da Globo, e De Volta aos 15 (2022), série da Netflix protagonizada por Maisa Silva. Atualmente, a artista se dedica ao musical Judy: O Arco-Íris É Aqui, em que narra a trajetória da atriz Judy Garland.

"Falo sobre as novelas em que atuei e como a vida de Judy se desenrolou, enquanto faço 12 números musicais. O espetáculo tem sido muito bem-sucedido. Quero levá-lo para todo o país. Após uma pausa em janeiro e fevereiro, retomaremos as apresentações em março", esclareceu.





Com 61 anos, Luciana surpreendeu seus seguidores do Instagram ao publicar um vídeo mostrando sua rotina de exercícios físicos. "Sem botox, sem plástica", escreveu na legenda.

Para ela, um dos motivos de seu afastamento da televisão seria o etarismo. "É natural que, com o avançar da idade, a gente reduza um pouco o ritmo. Tenho encontrado prazer em realizar uma tarefa de cada vez. Houve um período em que minha vida era extremamente agitada. Eu me dividia entre o teatro em São Paulo e as novelas no Rio de Janeiro. Acordava na ponte aérea, às vezes sem saber para onde estava indo. Agora, estou em uma fase que me permite desfrutar mais da vida, com menos ansiedade e atividades acumuladas. Claro, sinto saudades das novelas e quero fazer", pontuou.

"Estou me redescobrindo e embarquei em uma nova aventura no mundo do teatro musical agora aos 60 anos, o que tem sido uma fonte de grande alegria para mim. Decidi que não quero parar de aprender e crescer. Recentemente, completei meu bacharelado em Artes Cênicas. Eu tinha começado anos atrás, mas não consegui concluir por conta do ritmo de trabalho. Agora que voltei aos estudos, não quero parar. Estou com a ideia de fazer um mestrado", acrescentou.

A atriz é mãe de Laura e Isabel, fruto do casamento com o iluminador Maneco Quinderé. Isabel é a caçula e se formou em Artes Cênicas. "Ela já está metendo os pezinhos no palco. É uma atriz incrível. Ao contrário de mim, também está indo para outras áreas como a assistência de direção. Tem muito talento", disse.

"Fui casada por 23 anos. Foi um relacionamento maravilhoso, superfeliz. Mas acabou. Tudo bem. Sou feliz com a minha vida hoje solteira", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

