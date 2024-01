Reprodução/Globo A participante do reality show da Globo se incomodou com a sujeira do local

Nesta segunda-feira (22), enquanto os demais participantes almoçavam, Isabelle Nogueira estava se arrumando no banheiro do BBB 24 e se surpreendeu com o estado do local. A sister começou a organizar e limpar o ambiente, mas criticou a bagunça deixada pelos brothers.



"Isso aqui é uma zona (...) Morar com esse povo é uma grande loucura (...) É pentelho pra lá e pra cá", disparou.

A participante do reality show da Globo guardou os produtos de higiene, jogou fios de cabelo e pelos do corpo no lixo e ainda reclamou com MC Bin Laden sobre o desperdício de produtos. Isabelle mostrou ao cantor que várias embalagens de hidratante de corpo estavam abertas na pia.





Nas redes sociais, o banheiro da casa mais vigiada do Brasil é alvo de inúmeros comentários, principalmente pelo aspecto de sujeita. No BBB 21, Pocah viralizou ao contar que foi usar o sanitário e encontrou pentelhos.

e quando a pocah reclamou dos pentelhos no banheiro do BBB e o povo começou a rir pic.twitter.com/5DrdUwX0uL — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) January 20, 2024





*Texto de Júlia Wasko

