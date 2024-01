Reprodução Os brothers admitiram que não conheciam a influenciadora

Após inúmeros surtos de Vanessa Lopes no BBB 24, Isabelle Nogueira e Lucas Henrique conversaram com a influenciadora sobre a cobrança que ela coloca em si mesma por ser "famosa" e "ter 40 milhões de seguidores". Os dois deram um choque de realidade e admitiram que nunca ouviram falar dela antes de entrar no reality show.



"Não seguia. Não sabia quem tu é. Então eu me relacionei com você sem saber quem tu é, maninha. Nem sei de nada da tua vida. Então assim, o meu relacionamento com você, eu nem posso falar o que aconteceu com a tua vida lá fora que eu não faço a mínima ideia. Melhor coisa, na minha percepção, ela te conhece, alguém mais te conhece, você é muito famosa, mas é você se relacionar aqui porque as pessoas nem sabem quem você é", disse Isabelle.

"Por exemplo, eu não te sigo. Quer dizer, agora devem seguir, mas eu não sei da tua vida, o que tu fez de errado e certo. Eles não também. Então esse julgamento tá dentro de ti. Você tá se culpando. Você tem que se acolher mais. Você tem que se amar", completou.

Isabelle deu um fecho na Vanessa Lopes aqui. Um choque de realidade. O q vcs acharam? #BBB24 pic.twitter.com/mfeTG5Ic6T — Dieguinho (@diegoschueng) January 18, 2024









"Olha que doido, eu não te conhecia Vanessa, mas eu conhecia a Isabelle. Eu sigo ela. Eu seguia ela lá fora e não te conhecia, não sabia do seu trabalho, do seu trampo", admitiu Lucas.



O lucas capoeira acabou de enterrar o egocentrismo da Vanessa Lopes. Ele disse que só conhecia o trabalho da Isabelle daqui de fora 🗣️ #Bbb24 #BBB24 pic.twitter.com/vhu4iqFnpd — Ju ribe (@julianaribe) January 18, 2024

