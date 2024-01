Reprodução A atriz se emocionou ao apresentar o Emmy Awards

Na última segunda-feira (15), Christina Applegate se emocionou ao subir o palco do Emmy Awards 2024 para apresentar o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia. A atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2021 e desde então se afastou dos holofotes e fez poucas aparições públicas.



A artista foi chamada pelo apresentador Anthony Anderson para entregar o prêmio. Ao aparecer de bengala no palco, Christina Applegate não só emocionou o público, como ficou com os olhos cheios de lágrimas ouvindo os aplausos. "Vocês estão me fazendo passar vergonha ao ficarem de pé para aplaudir", brincou.

Em 2021, a artista publicou em seu Twitter/X um longo desabafo sobre seu diagnóstico: "Oi, amigos. Há alguns meses fui diagnosticada com Esclerose Múltipla. Foi uma jornada estranha. Mas tenho sido tão apoiada por pessoas que conheço que também têm essa condição. Tem sido uma estrada difícil. Mas, como todos sabemos, a estrada continua. A menos que algum idiota bloqueie".





"Como uma de minhas amigas que tem esclerose múltipla disse, 'acordamos e tomamos a ação indicada.' E é isso que eu faço. Então, agora eu peço privacidade enquanto eu passo por isso. Obrigada", concluiu.

Em 2008, Christina Applegate foi diagnosticada com câncer de mama e se submeteu a uma mastectomia dupla para remoção dos dois seios. A atriz descreveu sua batalha contra a doença na série Dead to Me. Em 2017, ela esclareceu que retirou parte do seu aparelho reprodutor, pois uma prima morreu de câncer no ovário e ela poderia prevenir isso.

A atriz ganhou notoriedade por suas participações em séries como Married With Children e Disque Amiga para Matar, além de filmes como Tudo para Ficar com Ele e Perfeita é a Mãe!.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko