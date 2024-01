Bento/Agnews O ator estará na próxima novela das seis da emissora

Igor Jansen ganhou notoriedade após protagonizar As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, no SBT. A atração será reexibida na emissora em breve, mas o ator já está com novos projetos e fará parte do elenco de No Rancho Fundo, nova novela das seis da Globo.

O ator foi flagrado entrando nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro, confirmando os rumores de que firmou contrato para estrear a próxima novela.

Assim como Larissa Manoela, a Globo contará com mais um grande nome que integrou a dramaturgia infantil do SBT. O "curioso" é que Igor continua em cartaz com obras do SBT, como o lançamento de As Aventuras de Poliana - O Filme.





Larissa Bocchino, que atuou com Jansen no filme As Aventuras de Poliana, compartilhou registros em seu Instagram ao lado de Igor. A atriz será a protagonista de No Rancho Fundo, que tem previsão de estreia para abril deste ano.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko