Divulgação/Band Mamma Bruschetta foi internada após sentir dores na região do peito





Após passar dias reclamando de falta de ar, Mamma Bruschetta foi internada nesta sexta-feira (12) na UTI cardíaca do Hospital São Luiz, em São Paulo. Ela foi submetida a uma bateria de exames, entre eles um eletrocardiograma, que detectou algumas alterações e a fez ficar internada por lá.







Amigos da coluna relataram que a fofoqueira do Melhor da Tarde, da Band, estava relutante com a ideia de ir ao hospital, mesmo com a insistência dos amigos. Ela só aceitou ir hoje após sentir um desconforto na região do tórax.

Chegando na unidade hospitalar, a apresentadora passou por uma série de avaliações, e foi detectado um quadro infeccioso no pulmão, e também algumas alterações cardíacas. Por conta disso, os médicos optaram por interná-la na Unidade de Terapia Intensiva.





Em dezembro de 2022, Mamma foi internada em pleno Natal e precisou ser submetida a duas cirurgias. Na época, foi detectada a presença de uma hérnia umbilical estrangulada, que precisou ser corrigida após ser encontrado um hematoma em uma parte da parede abdominal.

A coluna entrou em contato com o Hospital São Luiz, mas até o momento não recebemos o boletim médico. Também procuramos a Band, e a emissora está apurando mais detalhes do estado de saúde da apresentadora.