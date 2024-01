Reprodução/Globo Os internautas acompanharam as mudanças no visual da modelo

Desde que Yasmin Brunet foi anunciada como participante do BBB 24, internautas ficaram curiosos para saber como o cabelo dela sobreviveria ao confinamento. Assim como nas edições anteriores, é fato de que as mulheres enfrentam dificuldades de manter o mesmo visual apresentado na estreia do reality show. No Twitter, um perfil tem se dedicado a compartilhar as mudanças diárias das madeixas da modelo.



O perfil "Jurídico Cabelo da Yasmin Brunet" iniciou logo na estreia do programa uma thread para os fãs acompanharem a "deterioração" do cabelo ao longo dos dias.

Na estreia do BBB 24, Yasmin Brunet estava com o cabelo impecável. A sister possivelmente finalizou o cabelo com escova e babyliss, mas não durou muito. Na terça-feira (9), suas madeixas já estavam entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

"Não tá seco, não. Vocês que se acostumaram a achar que cabelo natural é com chapinha e baby liss", defendeu um dos usuários. "Abdicou do cabelo pra nos dar entretenimento", agradeceu outro.

Já na quarta-feira (10), após a primeira festa da edição, a própria modelo levou um susto ao ver como estava. "Caralho! Jesus, meu cabelo. Que porra é essa? Parece a Britney Spears quando ela colocou mega [hair] e deu errado, sabe? Bizarro".

No mesmo dia, um vídeo de Yasmin penteando o cabelo tomou as redes sociais. A sister mostrou dificuldades de pentear as mechas molhadas e desistiu após não conseguir concluir a missão.

dia 09/01 pic.twitter.com/xXCzkZIKw6 — juridico cabelo da yasmin brunet (@folkloreaugust) January 10, 2024





dia 11/01 pic.twitter.com/BZeKoVG9xK — juridico cabelo da yasmin brunet (@folkloreaugust) January 11, 2024





efeito de uma mulher que está sem óleo yasmin beauty 😭 amigas orem por ela só tem 3 dias ainda pic.twitter.com/B33ndfmD2l — juridico cabelo da yasmin brunet (@folkloreaugust) January 11, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko