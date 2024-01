Divulgação Os signos de Virgem e Capricórnio ainda não ganharam o primeiro lugar do reality show da Globo

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e os fãs do programa já estão a todo vapor nas redes sociais. A página Astroloucamente realizou um ranking com os signos do zodíaco que mais venceram as 23 edições do reality show da Globo. E por incrível que pareça, não há nenhum capricorniano ou virginiano na lista. Os dois signos são bem conhecidos pelo apego ao dinheiro.







Os signos que mais compõem os campeões das últimas edições do BBB são Peixes e Sagitário. Já os nascidos sob os signos de Gêmeos, Câncer e Leão têm apenas uma vitória cada um.

Entre os sagitarianos, foram consagrados vencedores de suas edições: Juliette (BBB 21), Fael Cordeiro (BBB12), Maria Melilo (BBB11) e Max Porto (BBB9). Os piscianos foram: Cida dos Santos (BBB4), Jean Wyllys (BBB5), Gleici Damasceno (BBB18) e Arthur Aguiar (BBB22).

Em terceiro lugar no ranking estão os arianos. Os representantes do signo que foram campeões são Rodrigo Cowboy (BBB2), Vanessa Mesquita (BBB14) e Amanda Meirelles (BBB 23).





Em Escorpião foram consagrados vencedores de suas edições: Cézar Lima (BBB15), Paula von Sperling (BBB19) e Thelma Assis (BBB20). Em Touro foram: Mara Vianna (BBB6) e Marcelo Dourado (BBB10).

Já em Libra, os campeões foram: Dhomini (BBB3) e Rafinha (BBB 8). Em Aquário foram consagrados vencedores de suas edições: Kleber Bambam (BBB1) e Diego Alemão (BBB7). Por fim, Gêmeos, Câncer e Leão, tiveram apenas uma campeã cada, sendo Fernanda Keulla (BBB13), Munik Nunes (BBB16) e Emily Araújo (BBB17), respectivamente.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko