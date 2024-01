Reprodução/Instagram A polícia encerrou as investigação sobre a morte do ator

A investigação da morte de Matthew Perry chegou ao fim, conforme informou o Departamento de Polícia de Los Angeles. O ator foi encontrado inconsciente na banheira de hidromassagem de sua casa, em Los Angeles, em outubro do ano passado. A equipe de emergência chegou ao local, mas não conseguiu reanimá-lo.



De acordo com a revista People, as autoridades afirmaram que não irão mais investigar as causas da morte do artista. O médico legista de Los Angeles confirmou em seu site que o caso foi encerrado.

"Os fatores que contribuíram para a morte do Sr. Perry incluem afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina (usada para tratar o transtorno do uso de opióides)", informou o comunicado da polícia.





O laudo médico da autópsia informou que Perry morreu por "efeitos agudos da ketamina", uma droga tranquilizante anestésica para animais de grande porte, e sua morte foi considerada acidental.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko