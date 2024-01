Reprodução A corredora foi surpreendida por uma entidade

Kay Borleis disputava uma prova de 160 km em Oahu, no Havaí, quando foi surpreendida com a aparição de um criatura lendária. A corredora só se deu conta disso quando analisou as imagens feitas por suas amiga. A designer é competidora de ultramaratonas e está acostumada com essas corridas, mas se machucou e precisou abandonar a competição.

A moça informou que a corrida é "brutal" devido aos obstáculos, incluindo raízes espessas e cobertas de lama, travessias na água, penhasco e declives rochosos e íngremes. Os competidores devem dar cinco voltas no mesmo percurso, totalizando 100 milhas, aproximadamente 160 km.

Ao voltar para sua casa, Kay recebeu as imagens que sua amiga Cassie tirou durante a prova. Somente neste momento a corredora encontrou "uma figura escura vestida com uma capa passando por mim enquanto eu corria", de acordo com o relato de Kay postado em seu blog. "Até hoje, ainda não sabemos o que era", acrescentou.





"A razão pela qual ninguém estava naquela parte da trilha é porque todos os corredores tinham que correr no sentido horário. E os turistas não saíram tão cedo. Não vimos ninguém por horas enquanto corríamos juntos. Então, tínhamos – e ainda temos – certeza de que não havia ninguém lá", concluiu.

De acordo com a revista Honolulu, essas figuras são chamadas de Nightmarchers e conhecidas como fantasmas de guerreiros havaianos falecidos, "supostamente viajavam à noite para proteger as pessoas e são tão sagradas que uma pessoa comum nunca teria permissão de olhar para elas. Quebrar essa regra significa a morte".

Os costumes locais reforçam que, se uma pessoa se deparar com um desses, deve se despir e deitar de bruços para evitar olhar. Outra opção, seria fazer xixi em si mesmo. Kay ainda precisou se defender das acusações de que teria editados as imagens: "Temos as fotos e a foto ao vivo como prova de… alguma coisa".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko