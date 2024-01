Reprodução/Instagram A ex-BBB manteve o namoro com o atleta em segredo por oito meses

Juliette e Kaique Cerveny assumiram o relacionamento no fim do último ano, mas estão quase completando um ano de namoro. A ex-BBB explicou o motivo de não ter tornado pública a relação antes e admitiu que escondeu o amado por oito meses.

Em entrevista à Quem, a advogada explicou que o "segredo" foi fundamental para a relação: "Foram oito meses de relacionamento, até a gente entender que estava maduro o suficiente para conseguir e suportar o que é uma exposição midiática".

"Sempre fiz isso. Tentar fortalecer antes para que depois fosse exposto e aguentar mesmo o tranco, porque não é fácil", contou.





Além disso, Juliette ressaltou que os comentários negativos são ainda mais frequentes com o relacionamento público. "É muita energia, é muito problema, é muito 'kikiki'. Então, sorte que quando falamos ele realmente estava bem seguro", disse.

"Conheço o Kaique antes da fama, diferente do que muita gente fala. A gente se falou em 2019 e aí retomou o contato depois do Big Brother Brasil. (...) Ele é superatleta, compete. Estava em Dubai, vai para Miami, ele é muito atleta e a vida dele é muito focada nisso. Apesar dele usar a rede social com esse conteúdo, ele é muito de boa e [o assédio] não mudou muito (...) Ele é muito calmo, acho que ele me tranquiliza", acrescentou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.