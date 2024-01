Reprodução/Instagram O atleta foi alvo de comentários capacitistas durante a prova do reality show

O BBB 24 mal começou e já temos a primeira polêmica: Maycon Cosmer fez comentários capacitistas contra Vinicius Rodrigues. O cozinheiro escolheu o atleta para cumprir o desafio da primeira Prova do Líder da edição. Só isso já bastou para os internautas criticarem sua escolha, uma vez que o atleta paralímpico usa uma prótese na perna e poderia ser prejudicado. Entretanto, o brother conseguiu conquistar ainda mais haters ao questionar, aos risos, se poderia "botar um nome no 'cotinho'".

Logo no início da prova, Maycon foi o primeiro a clicar o botão e poderia escolher um brother para cumprir o desafio. O cozinheiro escolheu Vinicius e não poupou os comentários.



"Bora brincar, Vini? Bora brincar (...) Sobe isso aí de boa, infeliz (...) A cara dele fechada de mal já. Ele queria correr, ele falou que queria correr hoje", disparou.





Pouco depois, o brother proferiu mais comentários capacitistas e fez piadas com a condição do atleta. "E aí, nós vamos colocar um apelido, um nome no cotinho? Vamos colocar um nome no cotinho? Não, vamos sim. Vamos sim. A gente pode colocar um apelido no cotinho? Colocar um nome nele?", questionou.

"Para. Deixa de zoeira. A brincadeira tem limite também", disse Marcus Vinicius à Maycon, tentando alertar o brother.

No momento, é possível observar que Vinicius ficou desconfortável com a situação e evitou responder aos comentários de Maycon. O brother ficou constrangido com toda a situação, principalmente após enfrentar dificuldades em concluir a prova, e desistiu da disputa.

Menos de 24h de programa e o Maycon já foi capacitista 2x com o Vinicius, e independente se ele incomoda ou não, esse tipo de pergunta não se faz para uma pessoa amputada se você não tiver o mínimo de intimidade. #BBB24 pic.twitter.com/uZVTjYVFqy — Ivan Baron 🦯 (@ivanbaron) January 9, 2024





"Já temos o primeiro close errado?", questionou um dos usuários do Twitter. "E o cara trabalha em escola. Isso me preocupa muito", pontuou outro. "Não tem como fazer esse tipo de brincadeira, ainda mais com quem acabou de conhecer! Não tem como ficar de boa com essa brincadeira!", disse outro.



"O que podemos fazer com esse povo sem noção!? Claramente ele está desconfortável com comentário capacitista dele", considerou outro. "Posso estar muito errada, mas o discurso dele de entrada me pareceu de alguém bem frustrado. Agora, sem noção, ele é, sem dúvida", concluiu outro.



