Reprodução O atleta ajudou o ex-jogador de futebol em sua defesa

Daniel Alves está preso na penitenciária de Brians, em Barcelona, desde janeiro de 2023. O ex-jogador de futebol foi acusado de estuprar uma moça de 23 anos em uma balada local. Após cerca de um ano atrás das grades, ele recebeu ajuda financeira e jurídica de Neymar e família.



De acordo com o UOL, Neymar da Silva Santos, o pai de Neymar, transferiu dinheiro para auxiliar na defesa do ex-atleta. O valor foi utilizado para pagar a multa de 150 mil euros, aproximadamente R$ 800 mil à Justiça da Espanha.

Intitulado como "atenuante de reparação de dano causado", a quantia pode reduzir a pena de Daniel Alves, em caso de condenação.





No dia 28 de junho de 2023, o ex-jogador de futebol constituiu Gustavo Xisto como procurador. Ele é um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas de Neymar. No mesmo dia, o ex-lateral destituiu Dinorah Santana, sua ex-mulher, da gestão de seu patrimônio.

O comprovante de transferência do valor para Miraida Puente, uma das advogadas do caso, comprovou a ajuda financeira, e o pagamento à Justiça foi realizado no dia 9 de agosto.

Na última segunda-feira (8), a advogada sofreu ataques por parte do irmão do ex-jogador, Disney Alves. Em seus Stories do Instagram, ele a acusou de golpes. Disney ainda publicou a troca de mensagens entre eles e declarou que ela estaria trabalhando contra a liberdade de Daniel e junto da ex-mulher do jogador, Dinorah Santana.

Ao UOL, Dinorah negou as acusações e reforçou que entrará com medidas judiciais contra quem difamá-la. Apesar do casal ter se separado em 2012, ela foi representante de Daniel nos últimos dez anos, além de ter sociedade em empresas e acesso ao patrimônio do lateral.

Em 10 de agosto de 2023, Dinorah acionou a Justiça no Rio de Janeiro, cobrando de Daniel Alves R$ 13 milhões em pensão alimentícia devida aos dois filhos desde 2022. O processo bloqueou R$ 7 milhões em contas do jogador e 30% do que recebe pelo acordo com o São Paulo.

No Brasil, Gustavo Xisto transferiu a procuração de Daniel Alves ao advogado Maurício Júnior da Hora, que o defende contra Dinorah e que tem movido ações visando preservar seu patrimônio.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko