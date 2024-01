BBB 24: Leidy Elin ganha mais fãs que Yasmin e Vanessa; veja ranking

Embora Boninho tenha buscado personalidades da mídia muito fortes nas redes sociais para o elenco do BBB 24, alguns Pipocas têm despertado muito mais o interesse dos fãs do reality que os integrantes do Camarote. A maior prova disso é o crescimento exponencial de diversas figuras que eram anônimas até a semana passada, e agora já estão com os perfis bombando no Instagram. Leidy Elin, por exemplo, cresceu mais de 30 mil porcento na rede social. Veja o ranking dos participantes que mais aumentaram proporcionalmente suas bases na plataforma: