Reprodução/Instagram A artista e o ator pornô oficializaram a união no último domingo (7)

No último domingo (7), MC Carol e Cosme Santiago se casaram em segredo em Niterói, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi uma surpresa até mesmo para os convidados, mas o que mais chamou a atenção foi o seu parceiro. Conhecido como Sam Bolt, ele é ator pornô de filmes gays e a coluna te conta todos os detalhes a respeito do rapaz.



"Nos conhecemos 07/01/2023. Nos casamos 07/01/2024", escreveu em uma publicação do Instagram, onde compartilhou mais fotos da cerimônia ao lado do amado.

Cosme Santiago nasceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e tem 27 anos. O rapaz é conhecido por seus trabalhos em filmes pornográficos, especificamente em romances gays. Nos vídeos para a produtora de conteúdo pornográfico Hot Boys, usa o codinome Sam Bolt, devido à sua semelhança com o atleta Usain Bolt.





Em um dos vídeos, Cosme afirmou ser muito sério e ressalta que gosta de carinho e muito sexo. Ainda na plataforma, o rapaz é descrito com cor dos olhos castanhos, cor do cabelo preto, etnia negra, tipo de corpo normal e tamanho do pênis médio.

O marido de MC Carol mantém a discrição em relação à vida pessoal e não tem perfil nas redes sociais. Apesar disso, a cantora tem compartilhado momentos ao lado do boy desde que começou a namorar.

















*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko