A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 9 a 12/01

Segunda-feira, 8 de janeiro

Sem Clara ficar sabendo, Vitor pega o frasco com ingrediente secreto que a mãe usa no bolo, substitui por outro frasco e entrega para Vera o furtado; Vera, por sua vez, recusa. Karen está chateada por ter brigado com Alex, mas Patrick aconselha e ajuda Karen. O detetive Luciano encontra Téo no Armazém, Amanda vê o filho dela conversando com o rapaz e questiona Téo sobre a identidade do homem. Vitor manda o confeiteiro contratado por Vera colocar o ingrediente secreto de Clara na receita do Monter Mercado.