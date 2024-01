Reprodução/Anderson Macedo O ex-marido de Jojo Todynho presenteou a ex-BBB com uma aliança

A Fazenda 15 chegou ao fim em dezembro de 2023, mas o casal Lucas Souza e Jaquelline Grohalski segue firme. O ex-militar surpreendeu a namorada e comprou uma aliança de compromisso em comemoração aos dois meses de namoro. Por enquanto é só para simbolizar a relação. Não tem nada de noivado --mas pelo ritmo, tudo pode encaminhar para isso.



"Olhei diversos modelos e acabei escolhendo algo que combina conosco, respeitando o estilo de cada um e a Jaquelline adorou!", revelou.

"É uma aliança de compromisso e substitui aquelas que improvisei em A Fazenda (risos). Os nossos dois meses de namoro foram incríveis e estava na hora de uma aliança", acrescentou.





Nas redes sociais, a influenciadora comentou sobre o relacionamento e deixou claro que está apaixonada: "Pra existir história tem que existir verdade, dois meses com o Mozão".

Os dois se conheceram em A Fazenda 15 e protagonizaram diversos momentos românticos. Ao contrário do que muitos pensaram, o casal continuou firme após o fim do reality show. Na live QG do Lucas, Jaquelline revelou alguns planos do casal para o Carnaval.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko