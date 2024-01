Reprodução/Instagram A competidora do Puxadinho do BBB 24 já ganhou outro reality show

No último domingo (7), Isabelle Nogueira foi anunciada como uma das participantes do Puxadinho do BBB 24. Após ter seu nome revelado, a dançarina teve seu passado vasculhado e fãs descobriram que ela foi a vencedora do reality show Peladão a Bordo - O Reality, em 2018.



A influenciadora foi coroada rainha do programa da TV A Crítica com 54,41% e levou para casa R$ 30 mil. "Primeiro tentei em 2007, depois 2012, e eu tinha uma história com o 'Peladão' independente de fazer parte da maior representatividade folclórica daqui do nosso Estado e do Brasil", contou.

"Desde 2007, estou em preparação. Me formei, me pós-graduei e me tornei rainha do maior campeonato de peladas do mundo. Espero fazer a diferença e estimular crianças da periferia a se tornarem rainhas na vida", declarou.

A manauara tem 30 anos, é formada em Letras, com habilitação em Espanhol, e pós-graduada em Gestão Escolar e Metodologia do Ensino Superior. Atualmente, trabalha como dançarina e influenciadora digital.

Já foi Rainha do Folclore, em 2014, e participa de festas culturais, sendo a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, no Festival de Parintins, desde 2018. Além disso, venceu diversos concursos em sua região, como o Miss Manaus 2013, Miss Amazonas Globo 2016 e Rainha do Peladão 2018.

