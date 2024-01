Intercâmbio

Além dos participantes estrangeiros que integraram o elenco do BBB, outros fizeram um intercâmbio para a casa mais vigiada do Brasil. Na sétima edição, Pablo Espósito entrou com tudo diretamente da Argentina para curtir alguns dias de confinamento. O vencedor do Big Brother África em 2008, Ricardo, foi passear no BBB por quatro dias. No BBB 12, Noemí desembarcou da Espanha e visitou a residência. Em 2017, Elettra, neta de Ferruccio Lamborghini e herdeira da família Lamborghin, também curtiu alguns dias do confinamento ao lado dos brothers. Por fim, o BBB 19 contou com a presença do Alberto Mezzetti na convivência.