Reprodução/Instagram A ex-participante do reality show opinou sobre as atitudes da jornalista

Na última quarta-feira (3), em entrevista ao programa Central Splash, Márcia Fu detonou Rachel Sheherazade e explicou os conflitos que enfrentou com a jornalista durante A Fazenda 15. A ex-jogadora de vôlei admitiu que a relação entre elas é incompatível: "Meu gênio não bate com o dela".



"Não tive uma boa relação com a Rachel, porque acho que somos diferentes. Foram algumas coisas com ela que não bateram. Meu gênio não bate com o dela, talvez minha personalidade não bata com a dela. Sinto muito", declarou.

"Respeito as diferenças, mas acho que ela ficou me atacando demais por nada - essa é a verdade. O que eu teria para falar sobre a Rachel é que, para mim, ela é uma desconhecida. Desculpa, mas é a verdade", acrescentou.

"Não quero enfrentá-la, não estou aqui para criar nenhum tipo de atrito com ela - longe de mim! Não quero mexer com ela e também gostaria que ela não mexesse comigo. Beleza, Sheherazade?", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko